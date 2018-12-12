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Nagehan Alçı'nın dikkat çektiği tabela

Nagehan Alçı, İstanbul'un göbeğinde yer alan Sıddık Sami Onar'ın tabelasına tepki gösterdi.

Güncel / 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51
Nagehan Alçı'nın dikkat çektiği tabela

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, seçimin nabzını tutmak için çıktığı sokaklarda dikkatini çeken bir tabelayı köşesine taşıdı.

Alçı, 27 Mayıs darbesinde etkin rol oynayan ve Adnan Mederes'in asılması için elinden geleni yapan Sıddık Sami Onar'ın tabelasının hala asılı bulunmasına tepki gösterdi.

'MALUM ZİHNİYETİN HALA YAŞAMASI'

Onar'dan 'Darbeciler darbecisi' diye bahseden Alçı 'Süleymaniye'nin tam ortasındaki caddenin adı bu: Sıddık Sami Onar Caddesi. Türkiye askeri darbe dönemlerini geride bıraktı ve geri dönülmez biçimde sivilleşti diyoruz fakat bir bakıyorsunuz, böyle 'darbeciler darbecisi' bir isme ait bir cadde. Birkaç gün önce “Başörtüsü yeniden yasaklanmalı” diyen malum Danıştay Savcısı zihniyetinin hâlâ yaşaması gibi Sıddık Sami zihniyeti de hâlâ 2019 Türkiye'sinde yaşıyor! Onar, 27 Mayıs askeri darbesinin ve Adnan Menderes'i idama götüren sürecin en ateşli destekleyicilerindendi, askeri darbecilerden daha darbeci bir isimdi. Sözde hukuk alanında ordinaryüs profesördü ama esasen Türkiye'de hukuku katlederek bir Başbakan'ın öldürülmesini meşru göstermiş en önemli aktörlerden biriydi.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Askeri DarbeDanıştayTürkiyeHabertürkNagehan Alçı


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