Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı!

İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu illerinin tamamınında yoğun kar yağışı için Meteoroloji alarma geçti. Ankara ile 31 ili vuracak kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilebilir.



30'DAN FAZLA İLDE HAYATI DURDURACAK



Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı okulları tatil ettirecek kadar etkili olacak. Meteorolojinin geçtiği rapora göre kar yağışı 3 gün sürecek ve Cumaya kadar 30'dan fazla ilde hayatı durduracak.



3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK



Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün boyunca şu illeri etkileyecek : Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.







YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI VERİLEN İLLER



İç anadolu ve doğu anadolu kar yağışı etkisine girerken kıyı illerinde şiddetli yağış ve fırtına var. Bugün Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güney yönlerden fırtına (60-90 km/saat) şeklinde rüzgar var. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak , Bartın ve Adıyaman'da ise sel baskınlarına sebep olabilecek yoğunlukta şiddetli yağış görülecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. ) 10



İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 6



Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 18



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17



Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16



Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 19



Erzurum: Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.) 11





