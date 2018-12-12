Kestiği odunları sanat eseri gibi dizdi

Yıllarca gemi sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan Murat Köçek, çevresindeki insanların tabiriyle çok düzenli ve titiz birisi olarak tanınıyor. Köçek, kış hazırlığı için kestiği odunları hiç yorulmadan tek tek istifleyerek ortaya intizamlı bir görüntü çıkmasına sebep oldu.



Çekilen fotoğrafı bir komsusu tarafından sosyal medyaya atıldı ve günün en çok paylaşılan fotoğrafı oldu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.