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İngiltere'de May için kritik gelişme!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliği için parti grubunca güven oylaması yapılacak.

Dünya / 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:10
İngiltere'de May için kritik gelişme!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in muhafazakar parti liderliği için bugün parti grubunca güven oylaması yapılacak.

Muhafazakar Parti milletvekilleri, Theresa May'in liderliği için güven oylamasına gidilmesini kararlaştırıldı. Bu akşam yapılacak oylama için parti içindeki yüzde 15 eşiği aşıldı.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı. Normal sürece göre İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.

May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.

İngiltere'de Brexit konsunda yeni bir referandum için çeşitli siyasi partilerin desteğini alan kampanyalar yürütülürken, Avrupa Adalet Divanı da dün açıkladığı kararda İngiltere'nin Brexit sürecini tek yanlı olarak durdurabileceğine hükmetmişti.

İngiltere'ni AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılması durumunda ülkede ithal gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hükümet, daha önce ilaç firmalarında en az 6 haftalık stok bulundurmalarını istemişti.

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