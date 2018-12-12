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Hatay sınırına askeri sevkiyat

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi.

Güncel / 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:13
Hatay sınırına askeri sevkiyat
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Türkiye'nin Münbiç konusunda sabrı taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Zirvesi'nde özellikle ABD'nin YPG konusundaki tutumunu eleştirirken, DEAŞ'ın bahane edilerek bölgede PKK oluşumlarının desteklenmesini sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, Münbiç'e yönelik operasyon sinyallerinin kuvvetli düzeye çıktığını belirtirken, sözleri henüz bitmeden Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı birlikler sevk edildi.

Hatay sınırına zırhlı birlikler sevk ediliyor



SINIRA ZIRHLI BİRLİK KONVOYU

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak : İHA
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Askeri AraçAraç KonvoyuSuriye


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