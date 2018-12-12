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Günün önemli haberlerini sizin için derledik

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Siyaset / 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:59
Günün önemli haberlerini sizin için derledik

Erdoğan açıkladı: Fırat’ın doğusuna harekat başlıyor

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.





"Sarı yelek terörüne özenen varsa..."

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen, çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur" dedi.



Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.



Erdoğan Bahçeli’yle görüştü

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe’de bir araya geldi.

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Şehit Emniyet Müdürü gözyaşlarıyla uğurlandı

İçel - Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı İçel’de son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul’da kar süprizi

İstanbul - İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü. Mega kentteki kar yağışı, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde etkili oldu.



Kandil’e ilaç gönderen şebekeye operasyon

Ankara - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Kandil’e ilaç gönderen şebekeye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Fransa’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

Strazburg - Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Kaynak : İHA

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