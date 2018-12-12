Erdoğan açıkladı: Fırat’ın doğusuna harekat başlıyor



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.







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"Sarı yelek terörüne özenen varsa..."



Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen, çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur" dedi.



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Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması



Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.



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Erdoğan Bahçeli’yle görüştü



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe’de bir araya geldi.



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Şehit Emniyet Müdürü gözyaşlarıyla uğurlandı



İçel - Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı İçel’de son yolculuğuna uğurlandı.



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İstanbul’da kar süprizi



İstanbul - İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü. Mega kentteki kar yağışı, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde etkili oldu.



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Kandil’e ilaç gönderen şebekeye operasyon



Ankara - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Kandil’e ilaç gönderen şebekeye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



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Fransa’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi



Strazburg - Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.



Kaynak : İHA

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