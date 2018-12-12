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Geri manevra yapan sürücü dehşet saçtı

Rumelihisarı’nda yolda yürüyen yaşlı bir kadına geri manevra yapan otomobil çarptı. Kameralara yansıyan kazada, başını yere çarparak yaralanan kadının mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenildi. Battaniye örtülerek ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:18
Geri manevra yapan sürücü dehşet saçtı
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Kaza, dün saat 10.15 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan 52 yaşındaki Yıldız Karayılan, alışveriş yapmak üzere yola koyuldu. Yaşlı kadın kaldırımda yürüdüğü esnada otoparkta çalışan Uğur Turgutalp, emanet edilen otomobile binerek park için manevra yaptı. Birkaç kez manevra yapan sürücü son olarak otoparka geri manevra yapacağı esnada kaldırımda yürüyen Karayılan'a çarptı. Çarpma sonucu savrularak başını yere çarpan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına boyunluk takarak ilk müdahalesinin gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarının annesi çıktı

Sedyeye alınan kadının üstüne üşümesin diye battaniye de örtüldü. Müdahalesi tamamlanan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada yaralanan kadının, Rumeli Hisarı Mahalle Muhtarı Çetin Karayılan'ın annesi Yıldız Karayılan olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Annesi kaza geçiren muhtar Karayılan, “Araç otoparktan geri manevra yaparken, görmüyor sağa ve sola bakmıyor ve çarpıyor. O da düşerek kafasını çarpıyor. Başında bir yara var, şu an hastaneye götüreceğiz” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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