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Florya sahil yolunu su bastı

Gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrasında Florya sahil yolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı.

3. Sayfa / 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:35
Florya sahil yolunu su bastı
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Sabah erken saatlerden itibaren bölgesel olarak kar yağışı ve yağmur etkili olmuştu. Yağmur sonrası Florya'daki sahil yolunu su bastı. Rögarların tıkanmasıyla yol göle dönerken araçlar ise mahsur kaldı. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gelerek çalışmalarına başladı.

Mahsur kalan araçlar birer birer çıkarılarak tıkanan rögarlar ise açıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan yol ise suların büyük bölümünün tahliye edilmesiyle kısmen açıldı. Kaynak : İHA

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