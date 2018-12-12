CHP-İYİ PARTİ ittifakta anlaştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti.



Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Süreci yürüten İYİ Partili isimler Cihan Paçacı ve Koray Aydın, CHP Genel Merkezinde bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Görüşmenin ardından Koray Aydın gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Bazı pürüzler var ön hazırlık için buraya geldik. Akşam da sayın genel başkanımız burada Kemal Bey'le bir araya gelecek' dedi.



İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA İTTİFAK TRAFİĞİ



Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, iki kez İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle görüştü.



İKİ LİDER SAAT 20.00'DE BİR ARAYA GELDİ



Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar." dedi.



"İNŞALLAH İYİ OLACAK"



Dervişoğlu, gazetecilerin, "Olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, "İnşallah iyi olacak." yanıtını verdi.



Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur." ifadelerini kullandı.



İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEN UZLAŞMA ÇIKTI



CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde uzlaşma çıktı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir adayı CHP'li olacak