CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde yeni gelişme

CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne gitti. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim görüşmeler için ayrıldı.



Yapılacak görüşmede işbirliğinin olup olmayacağına lişikin son nakta koyulacak.



ANKARA CHP'DE KALDI



NTV Muhabiri Celal Çamur'un aktardığı Ankara kulisine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara artık CHP'de kaldı. Adaylık için Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.



İYİ PARTİ HANGİ İLLERİ İSTİYOR?



İYİ Parti'nin bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor.



KILIÇDAROĞLU 'UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR' DEMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Görüşmeler devam ediyor, umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırır. Benim en büyük arzum bu' ifadesini kullanmıştı.