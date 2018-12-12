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Sıcak Haber : CHP-İYİ PARTİ ittifakta anlaştı!..

Sıcak Haber : CHP ile İYİ Parti arasında ittifak krizi nasıl çözüldü?!..

CHP ile İYİ Parti arasında ittifak krizi nasıl çözüldü?

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan kriz akşam saatlerinde CHP’nin Balıkesir’de aday gösterdiği milletvekili Ahmet Akın’ı geri çekip, İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’u destekleme kararı ile çözüldü.

Siyaset / 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:43
CHP ile İYİ Parti arasında ittifak krizi nasıl çözüldü?

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinden uzlaşma çıktı. CHP ile İYİ Parti arasında tıkanan kriz akşam saatlerinde CHP'nin Balıkesir'de aday gösterdiği milletvekili Ahmet Akın'ı geri çekip, İYİ Parti'nin adayı İsmail Ok'u destekleme kararı ile çözüldü.

Buna göre CHP'nin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Adana adayları İYİ Parti tarafından desteklenecek. İYİ Parti bu illerde aday çıkarmayacak.

İYİ Parti'nin Denizli, Balıkesir, Trabzon, Samsun, Ordu, Erzurum adaylarını da CHP bu büyükşehirlerde aday çıkarmayarak destekleyecek.

Bu illerin ilçelerine dönük de her iki parti aday belirleme sürecinde karşılıklı anlayış içinde hareket edecek.

Mutabakata göre CHP Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterirken, büyük olasılıkla İstanbul adayı da İmamoğlu olacak.

KRİZİN NEDENİ

İttifak görüşmelerinde krize neden olan Balıkesir sorunu ise CHP'nin burada milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstermesiyle başlamıştı.

İYİ Parti, 16 Nisan referandumunda ‘hayır' çıkan illerin arasında bulunan Balıkesir'de CHP'nin aday çıkarmasına tepki göstermiş, kendisi de buna karşın milletvekili İsmail Ok'u aday göstermişti.

Bu da yeni bir krize yol açmış, İYİ Parti Ankara'ya karşılık Balıkesir'i istemişti.

Söz konusu gelişme müzakerelerin dün gece tıkanmasına neden olmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin İnsan Hakları konusunda düzenlediği panelden çıkarken yaptığım sohbette, sürecin devam etmesi gerektiğine işaret ederek “Bu iş bitmeli…” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iki tarafa yakın bazı milletvekilleri aracılığıyla bu mesajını İYİ Parti'ye de ilettiği ve müzakerelerin bu kapsamda yeniden başladığı belirtildi.

Öncelik de krize neden olan Balıkesir'e verildi.

İYİ Parti lideri Akşener, CHP'nin Büyükşehir adayı milletvekili Ahmet Akın'ın kendisine yönelik ağır sözlerini gerekçe göstererek, bu sorun çözülmeden müzakerelerin devam etme olanağının olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Akın'ı adaylıktan çektiğini iletince sorun da kalmadı…

Balıkesir'de İYİ Parti adayı İsmail Ok ile devam edilecek.

İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

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