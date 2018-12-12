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Başkent beyaza büründü

Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Yaşam / 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:05
Başkent beyaza büründü

Başkent'te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.


Kaynak : İHA

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