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Balıkesir CHP il başkanı rest çekti

CHP ile İYİ Parti’nin anlaşması sonrasında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın geri çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, “Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız" dedi.

Siyaset / 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:43
Balıkesir CHP il başkanı rest çekti

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti. Sarı, 'Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir'de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir'de CHP'nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım' dedi.

Kaynak : İHA

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