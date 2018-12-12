Balıkesir CHP il başkanı rest çekti

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti. Sarı, 'Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir'de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir'de CHP'nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım' dedi.



Kaynak : İHA

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