ABD askerlerinden dikkat çeken hareket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Fırat'ın doğusundaki YPG/PYD hedeflerine yönelik hareket birkaç gün içerisinde başlayacak' dedi.



Bu açıklamanın ardından askeri sevkiyatlara hız verildi.



Uzmanlar olası bir hareketi değerlendirirken, terör örgütü YPG'ye destek veren o bölgedeki ABD askerlerinin akıbeti merak konusu oldu.



ABD ASKERLERİ ÇEKİLDİ



Bölgenin nabzını tutan Gazeteci Çetiner Çetin, ABD askerleriyle ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.



Çetin, Türkiye'nin operasyonuna karşı ABD askerlerinin kışlalara çekildiğini söylerken ' Dün itibarıyla ABD askerleri hem Kobani hattında hem Münbiç hattında askeri kışlalarına çekilmiş durumda. 7 tane Münbiç'te 9 tane de Ayn El-Arap'ta Amerika'nın üssü vardı. Hem bir üssü askerler kendi üssüne çekilmiş durumda.' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel