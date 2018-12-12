10 kiloluk levrek sürprizi

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, 10 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Şehirde balıkçılık yapan Çetin Yaşar, “10 kilogram civarında. Sinop Adabaşı'nın balığıdır. Nadir olan balıklardandır. Küçük balıkçıların ağlarına takıldı. Bu boyda nadir görülen bir balıktır. Arada gelir. Kilogramı 60 lira civarında. Her zaman bu kadar büyüğü olmuyor. Genelde 3-4 kilogramlık oluyor. Böyle büyüklükte nadir çıkıyor” dedi.



Kaynak : İHA

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