Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: Nasıl yaptım ben bunu?

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.



YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA



Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



BAKAN SOYLU'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için baş sağlığı mesajları yayınladı.



Bakan Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Devlet üzülür mü? Üzülsün.Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm,Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.



KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM



Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Kardeş Verdi'nin yazısına binlerce takipçi yorum yaptı.

