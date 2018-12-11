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Sahte bilet nasıl anlaşılır?

Yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken uzmanlar sahte biletlere karşı uyarıyor. Peki sahte bilet nasıl anlaşılır?

Yaşam / 11 Aralık 2018 Salı 11:47
Sahte bilet nasıl anlaşılır?
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Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL vermeye hazırlanıyor.

Çekilişte şanlı sayıların yer alacağı bilet ise çeyrek biletler 17,50 TL'den yarım biletler 35 TL'den tam biletler ise 70 TL'den satışa sunuldu.

Vatandaşlar hayallarini süsleyen para için biletlerini alırken, sahte bilet satan fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı.

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar sahte bilet konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunurken akıllara 'sahte bilet nasıl anlaşılır?' sorusu geldi.

Habertürk canlı yayınında bu soru cevap bulurken, sahte biletin anlaşımasıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

-Biletin üzerinde kuşa ve sayılara mor ışık tutulduğu zaman çevrelerinde bir parlaklık oluşuyor.

-Biletin seri numarasındaki kabartmalara dikkat edin

-Biletin kağıdı paranınki gibi kaliteli olmalı

-Biletin arkasındaki damga ruhsatlı bir bayi tarafından basılmalı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

YılbaşıMilli Piyango İdaresi


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