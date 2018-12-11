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Rize Valisi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki kanlı saldırının detaylarını anlattı

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki kanlı saldırı ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "İlçede görevli iken il merkezine gelmek istemiş. Bu insana polis memuru demek yanlış. O bir hain. Görüşme için odaya giriyor, ardından geri gelip ateş ediyor" dedi.

Güncel / 11 Aralık 2018 Salı 16:07
Rize Valisi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki kanlı saldırının detaylarını anlattı
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RİZE VALİSİ KEMAL ÇEBER: ÖNCE ALTUĞU MÜDÜRÜMÜZÜ VURUYOR

Rize Valisi Kemal Çeber olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: O hainin bir üniversite kazandığı bu nedenle de tayin istedği biliniyor. Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor. Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.'
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