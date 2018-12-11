Rize Valisi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki kanlı saldırının detaylarını anlattı

RİZE VALİSİ KEMAL ÇEBER: ÖNCE ALTUĞU MÜDÜRÜMÜZÜ VURUYOR



Rize Valisi Kemal Çeber olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: O hainin bir üniversite kazandığı bu nedenle de tayin istedği biliniyor. Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor. Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.'



Rize Emniyeti'nde silahlı saldırı