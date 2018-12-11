Kritik görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı.



Çelik'in açıklamalarından satır başları;



Cumhurbaşkanı şehit emniyet müdürümüzün ailesi ile görüştü. 2 yaralı ameliyatta durumları nispeten iyi.



Cumhurbaşkanı yerel seçime yönelik değerlendirme yaptı.



(Fransa'daki gösteriler) Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.



(Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması) Haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası olmayan bir genel başkanın konuşması oalrak nitelendiriyorum. Seçilmişi darbe olarak gören zihniyet demokratik değil.



Seçilmiş hükümete karşı alerjisi olan bir yaklaşım. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor.



(AK Parti-MHP İttifakı) Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.



(TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemi) Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir.'