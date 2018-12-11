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Korkunç detaylar: Çağla dekolte giydi, uygunsuz fotoğraflarını çekip...

Elazığ’da, Doç. Dr. Mustafa Girgin’in öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan iki sevgilinin ifadelerine ulaşıldı: “Uygunsuz fotoğraflarını çekip, uyarı amaçlı karısına gönderecektik”

3. Sayfa / 11 Aralık 2018 Salı 11:06
Korkunç detaylar: Çağla dekolte giydi, uygunsuz fotoğraflarını çekip...

Elazığ'da, öğrenci evinde öldürülen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli genel cerrah evli, 2 çocuk babası Doç. Dr. Mustafa Girgin (35) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23) ile pratisyen hekim olan sevgilisi Çağla Gül Balo'nun (25) ifadeleri dehşete düşürdü. Aktaş, sevilisi Çağla ile 3 aydır aynı evde kaldıklarını, Mustafa Girgin'in, Çağla'yı taciz ettiğini öne sürerek, ifadesinde şunları söyledi:

'DEKOLTE KIYAFET GİYDİ'

Mustafa hocayla konuşma kararı aldık. Çağla, hocayla mesajlaşıp eve çağırdı. Kısa süre sonra Mustafa hoca bizim bulunduğumuz eve geldi.

Çağla kapıyı açtı. Ben de yatak odasına saklandım. Çağla siyah dekolte bir kıyafet giymişti. İkisinin samimi davranışlarda bulunma anını çekmek üzere cep telefonumu elime alarak odaya doğru gittiğimde Mustafa hoca durumu fark edip, Çağla'nın yanından uzaklaştı.

Resim çekemeden Mustafa hoca 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedi ve cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Siyah saplı bıçağı boğuşma anında elime aldım. Mustafa hocaya rastgele salladım. Mustafa Hoca yere düştü. Baktım, nabzı atmıyordu. Telefonumdan polisi aradım.

Devamlı 'Çağla beni bitirdin' deyip durdu.

Tıp FakültesiDekolteFırat Üniversitesi


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