USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Kolombiya'da bir haftada 3 yerli lider birden öldürüldü

Kolombiya’da sadece geçtiğimiz hafta sonu üç yerli lider öldürüldü. Ülkenin Cauca bölgesinde meydana gelen son cinayetlerle birlikte öldürülen yerli liderlerinin sayısı 44’e yükseldi.

Dünya / 11 Aralık 2018 Salı 17:28
Kolombiya'da bir haftada 3 yerli lider birden öldürüldü

Kolombiya’da genel olarak yerli halkın yaşadığı Cauca bölgesinin liderleri, halklarının sistematik olarak cinayetlere kurban gittiğini iddia etti. Kolombiya Ulusal Yerli Örgütü’nün (ONIC) yaptığı açıklamada sadece geçtiğimiz hafta içerisinde insan hakları savunma faaliyetlerine katılan üç yerli liderin öldürüldüğü açıklandı.

Geçtiğimiz Cuma günü öldürülen 23 yaşındaki Mauricio Capaz’ın Kuzey Cauca Yerli Cabildos Derneği’nin Yaşam ve İnsan Hakları Savunması Koordinatörü olduğu belirtildi. Aynı gün öğleden sonra yerli halkın kendisine vali olarak tayin ettiği 25 yaşındaki Edwin Dagua Dipia’nın öldürüldüğü bildirildi.

Dagua’nın, Ulusal Koruma Birimi’ne tehditler aldığına yönelik başvuruda bulunduğu hatırlatıldı. 9 Aralık Pazar günü de, Köylü İşçileri Birliği üyesi 55 yaşındaki Gilberto Zuluaga’nın cinayete kurban gittiği açıklandı. Zuluaga’nın da Yurtsever Mart’ın sosyal eylemlerinin koordinatörü olduğu açıklandı.

ONIC, Cauca’da Caluca, Corinto ve Toribo bölgelerinde bu yıl içinde 44 yerlinin öldürüldüğünü duyurdu. Cinayetlerin 36’sının, Ivan Duque hükümetinin göreve başladığı günden itibaren işlendiği belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kolombiya9 AralıkGilbertoİnsan Hakları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı