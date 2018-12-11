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Kılıçdaroğlu, Yavaş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş ile görüştüğü ancak görüşmede Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı öğrenildi, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

Siyaset / 11 Aralık 2018 Salı 12:09
Kılıçdaroğlu, Yavaş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş ile görüştüğü ancak bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde parti genel merkezine geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, daha önce kendisinden randevu talep eden Mansur Yavaş ile bir görüşme yaptı.

Bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a İYİ Parti'den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş'ın, ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi.

Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

Kaynak : AA

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