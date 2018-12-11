Kılıçdaroğlu'ndan transfer teklifi

Yerel seçimlerde ittifak yapmaya hazırlanan CHP ile İYİ Parti arasında bir türlü uzlaşı sağlanamadı.



İki parti arasında adaylar konusunda anlaşamazlıklar devam ederken, kulislerde konuşulan bir iddia dikkatlerden kaçmadı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN TRANSFER TEKLİFİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e transfer teklifinde bulunduğunu yazan Muharrem Sarıkaya şu bilgileri paylaştı;



İYİ Parti lideri Akşener ile cumartesi akşamı buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Meclis kulisinde karşılaşıp sorduğumda “Görüşmelerimiz iyi gidiyor, sorun yok” dedi.



Bu aşamada Akşener ile görüşmesinde önerdiği ileri sürülen “Dilerseniz milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu bizden ayrılıp, sizin listenizden Ankara Büyükşehir adayı olabilir” önerisini sordum.



“Bu konuda kesinleşmiş bir şey yok” demekle yetindi…



Biraz ileride duran Kuşoğlu'nun yanına vardığımda ise şaşkındı, kendisiyle kimsenin bu konuyu konuşulmadığını belirtti.



Böyle bir öneriye de sıcak bakmayacağının altını çizdi…



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