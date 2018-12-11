Göçmenlere sonuna kadar kapıları açtılar

Dünya göçmen kriziyle uğraşırken, Japonya'nın nüfusundaki azalma nedeniyle göçmenleri ülkesine çekmek için çaba harcadığı ortaya çıktı.



Akşam Yazarı Deniz Gökçe, Japonya'nın ülkede yaşanan işçi kıtlığı nedeniyle göçmenlere kapılarını açtığını yazarken 'Japonya, geçen hafta bir yeni bir visa kanunu çıkarmış ve de göçmen emekçilerin tam beş yıl çalışabileceğini gündeme getirmiş.' diye yazdı.



KANUN ÇIKARMIŞLAR



Japonya'nın göçmenleri ülkesine getirmek için bazı adımlar attığını yazan Gökçe şunları yazdı;



Japonya, geçen hafta bir yeni bir visa kanunu çıkarmış ve de göçmen emekçilerin tam beş yıl çalışabileceğini gündeme getirmiş. Açıklanan programın ilk beş yılında ise 1.3 milyon yabancının çalıştığı Japonya'da, 345 bin adet yeni emekçinin çalışmaya geleceği ve mevcut yabancılara ekleneceği vurgulanıyor. Yeni vize 14 adet sanayide emekçiye çalışma izni verecekmiş. Ayrıca 53 bin kişi restoranlarda ve de 36 bin kişi de tarımda işe konulacakmış. 60 bin kadar yabancı hemşire de işe davet edilecekmiş. Japonyada hastane çalışanları ve de hemşirelerinin yaşları çok yüksekmiş. Japonya'da nüfusun yüzde 28 kadarı çok yaşlı imiş, halbuki ABD'de nüfusun yüzde 16 kadarı yaşlı imiş.



Düşük becerili emekçiler önceleri programda işlerini değiştiremeyecek şekilde anlaşma yapmışmış. Diğer taraftan da hükümete karşı olan siyasiler de birçok Japon'un ülke dışında çalıştığını vurguluyorlarmış. Ama Güney Amerika'da çalışan Japonlar 1990 sonrasında geri dönmeye de başlamışlar. Fakat finansal krizde ise birçok kişinin kendi memleketine göç etmesi kabul edilmiş.



Ama kadınlara iş vermek de çocuk doğumu olayı ile zaman zaman sorun yaratıyor. Şu anda ise Japonya'da, Başkan Abe ve iş ortaklarının çalışması sonucu, Japon vatandaşları da yabanı emekçi alınması konusunu kabullenmeye başlamışlar. Amerika'nın da, Japonya gibi, gelip üretecek kişileri başlangıçta iyi eğitmesi gerekli!



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