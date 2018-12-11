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Eşi Evi Terk Edince Sokak Ortasında Kendini Vurdu

Samsun’da bir kişi tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine peşinden giderek eve alınmayınca "Benden kurtulun" diyerek sokak ortasında tabancayla intihar etti.

3. Sayfa / 11 Aralık 2018 Salı 21:40
Eşi Evi Terk Edince Sokak Ortasında Kendini Vurdu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz S. (43) eşi ile tartıştı. Eşinin tartışmanın ardından babasının evine gitmesi üzerine Yılmaz S. da onun peşinden gitti. Burada da tartışma devam edince Yılmaz S. eve alınmadı. Yılmaz S. tabancasını çıkartıp sokak ortasında Küçükkolpınar Camisi’nin önünde "Benden kurtulun" diyerek kafasından kendini vurdu. Yılmaz S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz S.’nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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