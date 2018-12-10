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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli saat 16’da görüşecek..

Siyaset / 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşecek görüşmenin saati belli oldu.

Edinilen bilgiye göre iki lider saat 16.00'da görüşecek.

Görüşmede 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve gündeme dair diğer konular masaya yatırılacak...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi. Görüşme, 55 dakika sürmüştü. İki lider, yerel seçimde ittifak ve işbirliğini görüşmüştü.

Ak PartiCumhurbaşkanıDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan


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