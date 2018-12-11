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Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik başvurularının başladığını açıkladı.

Ekonomi / 11 Aralık 2018 Salı 10:26
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

11 ARALIK'TA HİZMETE AÇILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan 'uzaktan eğitim' ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açıldı.

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ OLACAK

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacaklar https://dovizle.msb.gov.tr adresinden 'T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI' adlı internet sitesine giriş yapabilecek.

Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayanlar; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacak.

DÖVİZLE ASKERLİK NEDİR?

Türkiye dışında bulunan, yaşayan, çalışan veya gemi adamı tarzında görevde çalışarak koşullara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 38 yaşını tamamlamadan evvel bu senenin sonu gelmeden başvurmaları durumunda dövizle askerlik yapabilmektedir. Belirtilen ücreti yatırmaları durumunda askerlik vazifelerini bitirmiş sayılacaktır. Dövizle askerlik, sadece yurt dışında oturum ve çalışma vizesi olarak yaşayan ve çalışan kişilerin yararlanabileceği bir hizmettir.

Savunma BakanlığıTürkiye Cumhuriyetiİnternet Sitesi


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