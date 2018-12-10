USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Define avcılarına suçüstü

İstanbul Başakşehir’de antik yerleşim alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

3. Sayfa / 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:55
Define avcılarına suçüstü
Video için tıklayın

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında antik yerleşim alanlarıyla sit alanlarının defineciler tarafından kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesinin önüne geçilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde antik çağlardan kalma mağara ve mezarda izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan polis, 7 Aralık Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında söz konusu bölgeyi kuşatarak baskın düzenledi.

Antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerden ışık sızdığını ve kazma, jeneratör sesleri geldiğini gören emniyet güçleri, N.B., O.K., E.T. ve E.M. isimli define avcılarını yakalayarak gözaltına aldı. Sit alanında yapılan aramalarda 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ve 15 metre su tahliye hortumu, 1 hilti ve 5 hilti ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre uzunluğunda prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ucunda ampul bulunan elektrik kablosu, ayaksız vantilatör, lokma anahtar, pençe ve 3 adet tornavida ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 defineci hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KaçakçılıkElektrik KablosuZiya GökalpKaçak KazıMuhalefet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı