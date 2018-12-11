Bakan Albayrak açıkladı! Yıl sonunda o seviyenin altına iner

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni 2019'un ocak ayında kamuoyuna açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.



Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.



Toplantı sonrası 4 bakan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.







Mevlüt Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Berat Albayrak: AB ile işbirliğini artırmada en önemli konulardan bir tanesi. AB ile işbirliğimizi bundan sonraki süreçte de daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Türkiye olarak yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam edeceğiz. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısının üçüncüsünü şubatta gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık. AB ile işbirliğini artırmada en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi.



Süleyman Soylu: Bugünkü toplantıda önümüzdeki süreçteki hepimizin ne tür çalışmalar yapabileceği konusundaki değerlendirmeleri yapmış olduk. 1 milyon 200 bin yeni nesil pasaportu vatandaşlarımızla buluşturduk. Sadece 2015'ten bugüne kadar yüzde 97 karşı tarafa düzensiz göç azalmıştır. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Gönüllü insani kabul programı sözünü yerine getirmesi gerekir. Düzensiz göç engellenemeyecek bir noktaya gelmiştir. Bunu düzenlemek en temel yollardan bir tanesidir. Sınır güvenliğinde de önemli adımlar attık. Batı ve doğu sınır güvenliğimizi sınır entegrasyonu hem fiziki hem dijital sınır güvenliğimizi sağlayacak çok önemli bir çalışma başladı.



SORU-CEVAP KISMI



Abdulhamit Gül: Yargı reform belgemiz hükümetimizin yol haritası anlamında. Hedefimiz 2019 başında ocak ayında kamuoyuna açıklamak. 5 yıl boyunca yargı reformumuzun yol haritası olacak. Çok gecikmeden kamuoyuyla paylaşacağız. Hakim savcılarımızın sayısını artırdık.



Mevlüt Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin sergilediği tutum tüm dünya tarafından takdir edilmiştir. Adalet istiyoruz, şeffat bir soruşturma yürütüyoruz. Elde ettiğimiz belge ve delilleri paylaşıyoruz bunları Suudi Arabistan'la da paylaştık. Suudi Arabistan'dan cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili bir çaba göremedik. Bazı taleplerimize de olumsuz cevap verdiler. Suudi Başsavcı hiçbir belge getirmedi. Sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulup yargılanması gerekiyor. Suudi Arabistan bu talebimize olumsuz cevap verdi. Kaşıkçı'nın cesedi ortada yok, yerel işbirlikçiler ortada yok. Uluslararası soruşturma talepleri gelmeye başladı. BM soruşturması için talep geldi. Ortak bir başvuru için irade koymaya karar verdik. Suriye'nin kuzeyinin ve Fırat'ın Doğusu'nun istikrara kavuşturulmasının tek bir yolu var o da Münbiç Yol Haritası'na uyulmasıdır. Bunun dışındaki hiçbir çalışma burada yer tutmaz. 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan planların tutmadığını gördük. Eğer ABD'nin kastı YPG'yi eğitmekse bu son derece yanlıştır ve bölgeye yapılan ihanettir. Biz buna göz yumamayız.



Süleyman Soylu: Türkiye terörle mücadele konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Terör düzensiz göç uyuşturucu organize suçlar bu konuda Türkiye AB için şunu ifade ediyor Türkiye burada önleyici bir coğrafyadır. İngiltere'yi Fransa'yı hepimiz izliyoruz. Her türlü meseleyi başka bir noktaya taşıma iradesi de gösteren yine bunlar. Avrupa herhalde şunu düşünüyordur da güneyimizde bir Amerika gerçeği var Suriye Irak PYD DEAŞ gerçeği var. AB'nin sınırında böyle bir gerçeği yok. Bu gerçekler varken bu kadar da tecrübeli bir sürece sahip olmuşken müzakerelerde masaya ortaya konacaktır. Terörle mücadelede önemli bir kazanım elde etmiş durumda Türkiye. Biz Avrupa'nın iyiliğini istiyoruz.



Berat Albayrak: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu) İlişkiler değişebiliyor. 28 Şubat'ta İstanbul'da Ekonomik Diyalog Toplantısı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye olarak AB ile geçmişimiz çeyrek asıra dayanıyor ve bu çerçevede Türkiye çok önemli şeyler öğrendi. Gümrük Birliği güncellenme noktasında çok daha ümit vaat eden bir süreç ortaya koyuyor. Tabi bu noktadaki taleplerimiz 28 Şubat'taki toplantıda dile getireceğiz. Karşılıklı ilişkide karşı tarafın istikrarının da önemi var. Bugün AB'nin yaşadığı gelişmeler önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz.

