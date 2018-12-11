AK Merkez'in sahibi hayatını kaybetti

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) hayatını kaybetti.



ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?



1944 yılında İstanbul'da doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlamıştır. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve iş hayatına Akkök Holding'te başlamıştır. Akkök Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktaydı.