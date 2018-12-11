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9 ilde 15 kuyumcu soydu! Yakalandı

9 ildeki 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 11 Aralık 2018 Salı 18:40
9 ilde 15 kuyumcu soydu! Yakalandı
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Elazığ'da, 9 ilde 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'daki Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ -Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.

Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.

9 ildeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 lira çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

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İl Emniyet Müdürlüğü


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