9 ilde 15 kuyumcu soydu! Yakalandı

Elazığ'da, 9 ilde 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ'daki Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ -Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.



Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.



9 ildeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 lira çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

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