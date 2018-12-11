15 Temmuz'un yeni görüntüleri

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde merkez üssü olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.



Mahkeme tarafından emniyetten istenilen dijital verilerin incelenmesi ile ilgili rapor, geçen ay dosyaya girdi.



Dosyada, o gece Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası, davanın sanıklarından Jandarma Bölge eski Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş ve emir subayı Yarbay Murat Yılmaz'ın kontrolündeki bir grup tarafından dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin kaçırılma anlarının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Mahkeme tarafından emniyetten istenilen dijital verilerin incelenmesi ile ilgili rapor, geçen ay dosyaya girdi.Dosyada, o gece Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası, davanın sanıklarından Konya Bölge eski Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş ve emir subayı Yarbay Murat Yılmaz'ın kontrolündeki bir grup tarafından döneminGalip Mendi'ninanlarının yer aldığıgörüntüleri de yer aldı.











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