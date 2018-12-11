15 Temmuz'un yeni görüntüleri

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde merkez üssü olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
Kaynak : İHA
Mahkeme tarafından emniyetten istenilen dijital verilerin incelenmesi ile ilgili rapor, geçen ay dosyaya girdi.
Dosyada, o gece Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası, davanın sanıklarından Konya Jandarma
Bölge eski Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş ve emir subayı Yarbay Murat Yılmaz'ın kontrolündeki bir grup tarafından dönemin Jandarma Genel Komutanı
Galip Mendi'nin kaçırılma
anlarının yer aldığı güvenlik kamerası
görüntüleri de yer aldı.
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