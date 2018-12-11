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15 Temmuz'un yeni görüntüleri

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’nin derdest edilerek kaçırılmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 11 Aralık 2018 Salı 14:09
15 Temmuz'un yeni görüntüleri
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FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde merkez üssü olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.


Mahkeme tarafından emniyetten istenilen dijital verilerin incelenmesi ile ilgili rapor, geçen ay dosyaya girdi.

Dosyada, o gece Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası, davanın sanıklarından Konya Jandarma Bölge eski Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş ve emir subayı Yarbay Murat Yılmaz'ın kontrolündeki bir grup tarafından dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin kaçırılma anlarının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.




 
Kaynak : İHA
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