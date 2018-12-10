Yüzünü tuval yaptı

“İtalyan Sanatçılar İstanbul'da” isimli resim sergisi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, iş ve sanat dünyasından pek çok ismin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Geceye, ünlü ressamlar Ahmet Güneştekin ve İsmail Acar, işadamı Fettah Tamince, Sinan Engin, Faik Çetiner ve Alişan'ın da olduğu pek çok davetli katıldı.



Koleksiyonunda yer alan 120 eseri bir sanat kitabına taşıyan ve resim sanatının hayatına kattıklarını kaleme alan Eraslan, sanatseverlerin karşısına bir de sürpriz ile çıktı. İtalya'nın yaşayan önemli ressamlarından biri olan Antonio Sannino, Eraslan'ın yüzünü tuval olarak kullandı. Renkli Fikirler isimli sanat kitabına yakışır bir şekilde yüzünü boyatan Eraslan, kitabına iddialı bir kapak hazırladı.



Eraslan, '30 yılı aşkın biriktirdiğim özel koleksiyonumu sadece evime gelen misafirlerin değil tüm sanatseverlerin paylaşacağı onların da bu duyguyu yansıtacağı alan oluşturduk. Başarılarımızın sadece ekonomik olarak değil bu sanata yatırdığımız yatırımların sanata buradan özenen bir kaç kişiyi daha etkilemek beni mutlu edecektir' dedi.



İlk kitabı “İyi ki Battım”da iş hayatına atıldığı zamanki hatalarından aldığı dersleri anlatan Eraslan, ikinci kitabında da iş hayatını ve resim sanatını birleştiriyor. Şirketi “Dosso Dossi”nin ismini 16. yüzyılda yaşamış İtalyan ressam Giovanni di Niccol de Luteri'nin sanat lakabından alan Eraslan, “Dosso Dossi ismini verdiğim şirketimde biz de ayrı bir çizgi izledik ve hiç denenmemiş bir iş modeli oluşturarak pazarlamada yeni bir devir açtık. Kitabıma Renkli Fikirler ismini vermem de bundan kaynaklanıyor. Çünkü, Luteri çizgi ve renklerle resim sanatında, biz de yenilikçi fikirlerimizle iş dünyasında fark oluşturduk. Resmi sevmemi ve bir sanatsever olmamı büyük ölçüde etkileyen bu sanatçının adını kendi şirketimde yaşatıyor olmam bana ayrı bir mutluluk vermektir” dedi.



Eraslan, insanların sanata ilgili duydukları andan itibaren çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inandığı için kitabımın adını Renkli Fikirler koyduğunu belirterek, 'Böyle bir sergi açmaya karar verdim. 122 resim biriktirdim. Türkiye'den de sanatçılar var. Yüzde 95'i İtalyan ressamların eserleri' dedi.



6 bölümden oluşan kitabın tüm geliri, yardıma muhtaç çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Doğubeyazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlanacak. Kaynak : İHA

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