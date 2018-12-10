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Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 15 yaşındaki işçi, viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında kalarak can verdi.

3. Sayfa / 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi
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Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blokta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hidrolik yağı değiştirilen damperli kamyonun altında alet takımlarını toplamakta olan 15 yaşındaki Efekan Aslan, viteste unutulan aracın test edilmesi için şoförü tarafından çalıştırılması sonucu tekerin altında kaldı. Yaklaşık 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenilen Efekan Aslan, başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Efekan Aslan'ın öldüğü tespit etti. Aslan'ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altında çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi alarak iş yerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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