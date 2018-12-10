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Şarjdaki telefondan kulaklıkla müzik dinliyordu... Öldü!

Malezya'da şarj halindeki cep telefonundan kulaklıkla müzik dinlerken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Dünya / 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:43
Şarjdaki telefondan kulaklıkla müzik dinliyordu... Öldü!

Annesi tarafından Tuanku Ja'afar Hastanesi'ne götürülen gencin ölümünü şüpheli bulan hastane polisi, annenin ifadesine başvurdu. İşe gitmeden önce oğlunun evde uyuduğunu belirten anne geri döndüğünde onun hala hareketsiz şekilde yattığını söyledi. Oğlunun bedeninin soğuduğunu ve bir kulağından kan geldiğini gördüğünü söyleyen anne hastane ve polisle iletişime geçtiğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet yetkilileri annesi tarafından evde ölü olarak bulunan Mohd Aidi Azzhar Zahrin ismli gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi incelemesi başlattı. Yapılan incelemede Zahrin'in bedeninde yanık veya yara olmadığı ancak kan izlerine rastlandığı tespit edildi. 16 yaşındaki gencin şarj halindeki cep telefonundan kulaklıkla müzik dinlerken elektrik çarpması sonucu öldüğü kaydedildi.

Malezyalı Zahrin'in bu yıl arızalı cep telefonu şarj aleti nedeniyle hayatını kaybeden dördüncü kişi olduğu kaydedildi. Daha öncede Brezilya, Avustralya ve Hindistan'da da birer kişinin arızalı şarj aleti dolayısıyla hayatını kaybetiği belirtilmişti.

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