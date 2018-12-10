Ölçme ve değerlendirmede 2023 eğitim vizyonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, '2023 Eğitim Vizyonu'nda, hedeflenen ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı şu şekilde olacak; akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir.' dedi.



MEB tarafından düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı' Bolu'da başladı.



Bolu Dağı'nda bir otelde düzenlenen ve 5 gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Şensoy, Bakanlık olarak Türkiye'ye bir söz verdiklerini, bir 'ülke ödevi' yazdıklarını, 3 yıl içerisinde bu ödevi en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini söyledi.



Şensoy, ödevi yaparken Bakanlığın her biriminin üstüne düşen görevleri olduğuna işaret ederek, 'Öğretmenlerin, okul müdürlerinin, il, ilçe müdürlerinin Bakanlık merkez teşkilatı yöneticilerinin ve ara kademelerdeki tüm çalışanların katkı sağlayacağı noktalar var.' ifadesini kullandı.



- 'Büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz'



Sadri Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonu ile büyük bir dönüşümü gerçekleştireceklerini vurgulayarak, 'Bu dönüşümü biz olarak değil, hepimiz olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Yıllar sonra şu sözleri söyleyebileceksiniz; 'Bizler de 2023 Eğitim Vizyonu ile başlayan eğitim sisteminin dönüştüğü yıllarda görev aldık, bizler de katkı verdik. Bizim hazırladığımız, bizim denetlediğimiz sorular da bu aşamada kullanıldı'. Bence bunu söyleyebilmek, çok gurur verici bir şey. İnanın, bu aşamada çok önemli bir sorumluluğunuz var. Sahada bu değişimi uygulayacak olan sizlersiniz. Sizler bu değişime sahip çıkmazsanız başarılı olamayız.' diye konuştu.



2023 Eğitim Vizyonu'nda konulan birinci hedefin, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerin etkinleştirilmesi olduğunu anlatan Şensoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



'2023 Eğitim Vizyonu'nda, hedeflenen ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı şu şekilde olacak; akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Sınav öncesinde her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacaktır. 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen bu hedef doğrultusunda, ekim ve kasım aylarında yayımlanan örnek soruları, Bakanlık merkez teşkilatındaki alan uzmanı öğretmenlerimizin üstün gayretleriyle ve akademisyenlerin desteğiyle hazırladık.'



Şensoy, ilki Bolu'da gerçekleştirilen çalıştayın düzenlenmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.



Çalıştaya, MEB Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanı Bayram Taran, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili İbrahim Kunuk ve öğretmenler katıldı.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.