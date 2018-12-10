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Nagehan Alçı: CHP’nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul adayını kafasında netleştirdiğini ve çevresine de "Ona yardımcı olun" talimatı verdiğini söyleyen Nagehan Alçı, "CHP’nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu" dedi.

Siyaset / 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:53
Nagehan Alçı: CHP’nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu

Habertürk Gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında CHP'nin İstanbul adayını açıkladı.

Cumartesi akşamı, CHP'nin çok önemli bir ismi ile beraber olduğunu ifade eden Alçı, 'Son derece net ve kesin konuştu. Genel Merkez'deki son durumu size söyleyeyim: Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayını kafasında netleştirmiş ve çevresine de 'Ona yardımcı olun' talimatı vermiş. CHP'nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu' açıklamasında bulundu.

Alçı yazısına şöyle devam etti:

'Ankara ile ilgili de aynı kesinlikle konuşabilirim. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusunda da kararını vermiş. Teşkilatta Yavaş'a karşı çıkan birçok isim var. 'İçimizden birini çıkaralım, 2009'u hatırlayalım, 2009 seçimlerinde MHP'nin adayı olan Yavaş, Gökçek ve Karayalçın'ın arkasında kalıp sandıktan 3. çıkmıştı, biz kendi içimizden isim çıkaralım' deseler de Kemal Bey kendinden emin. Ankara'nın adayı Mansur Yavaş.

CHP'nin önemli ismi, İzmir ile ilgili şunları söyledi: 'Kim İzmir'in adayı şu ya da bu derse ona inanma. Çünkü Kemal Bey'in kafasında bir isim var ama kimse henüz bunun kim olduğunu bilmiyor. Adı geçenlerden biri olma olasılığı büyük, ilçe belediye başkanlarından biri olabilir ancak İstanbul'da İmamoğlu'nu çevresiyle paylaştığı ya da Ankara'da Yavaş'la ilgili yeşil ışık yaktığı gibi İzmir'de işaret ettiği bir isim henüz yok. Ama şundan eminim ki kendisi kararını vermiş durumda.'

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