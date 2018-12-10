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Kılıçdaroğlu'na anket şoku!

Girdiği hiç bir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Kendi yaptırdığı anketten yine hezimet çıktı...

Siyaset / 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:40
Kılıçdaroğlu'na anket şoku!

Sabah gazetesi yazarı Engğn Ardıç CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anketi okuyucularıyla paylaştı.

İşte Engin Ardıç'ın o yazısı;

Haybeden yaygaranın nafile sonucu

İşte kendileri söylediler, daha doğrusu itiraf ettiler:
'Siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu.'
Tercüme edelim: 'Önemli bir değişim olmadı.'
Ak Parti yüzde 42.2 görünüyormuş…
CHP yüzde 23.3…
MHP yüzde 12.4…
İyi Parti yüzde 9.3…
HDP'yi Allah bilir, çünkü ya sormamışlar ya gizliyorlar.

***

Bu anketi Kılıçdaroğlu yaptırmış.
Memur gazetesi de, ille CHP reklamı yapacak ya, yayınlamak zorunda kalmış.
Fakat bu haberden şu sonuç çıkıyor:
Biz havanda su dövüyoruz!
Altı aydır kopardığımız onca yaygaraya rağmen değişen bir şey olmamış.
Onca 'öldük bittik batıyoruz' patırtısına rağmen…
Demek ki seçmen, muhalif propagandayı, Amerikan deyimiyle 'satın almamış'…
Katılanların ancak yüzde 32'si 'belediye seçiminde adaya bakarak oy vereceğini' belirtmiş. Demek ki 'bu seçimde adaylar belirleyici olacak' palavrası da köşelerde boğuluyor.
Anketin daha da ilginç bazı sonuçları daha var:
CHP seçmeninin ancak yüzde 27'si partisini 'sosyaldemokrat' olarak görüyormuş!
'Özgürlükçü' olduğunu sananlar da yüzde 7…
'Kemalist ya da Atatürkçü' olduğunu düşünenler yüzde 56…
Peki geri kalanlar ne buyuruyorlar?
Bu partinin neredeyse yarısı bu partinin Atatürkçü olduğunu düşünmüyor, peki neci olduğunu düşünüyor?
Sosyaldemokrasi Atatürkçülüğe uymuyor mu yoksa?
56 artı 27 artı 7, eder 90… Yüzde 10 uzaylı mıdır?

Yazının tamamını okumak için tıklayınız... 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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