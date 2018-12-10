USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ofisi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu görüşmeleriyle ilgili "Türkiye ve dünya meseleleri görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:37
Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünün haberleri ve fotoğrafları basına yansımıştı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi ise bu görüşmeler yine yeniden bir ittifak arayışı olarak yorumlanmıştı.

'PARTİ MESELELERİ SÖZ KONUSU OLMADI'
Bu değerlendirmelerin ardından Abdullah Gül'ün Ofisi konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: ' Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır.

Sayın Abdullah Gül'ün yerli, yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur.'


Temel KaramollaoğluAbdullah GülKemal KılıçdaroğluSaadet Partisi Genel BaşkanıCumhuriyet Halk Partisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı