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Dikkat! Uyarılar art arda geldi: Öğleden sonra...

Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar, yurdun birçok bölgesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yaşam / 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:23
Dikkat! Uyarılar art arda geldi: Öğleden sonra...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da; Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Muğla'da ise çok kuvvetli yağışların beklendiği duyuruldu. Yapılan duyurularda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışların, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Marmara'da Salı günü sabah saatlerine kadar, Ege'de ise Pazartesi gecesine kadar devam edeceği kaydedildi.

BİRÇOK BÖLGEYE FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji tarafından yapılan diğer bir uyarıda da, yurdun birçok bölgesinde fırtına ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağı kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli rüzgarların, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Pazartesi'nden itibaren etkisini göstereceği belirtildi. Bu bölgeler de yaşayan vatandaşların, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Marmara DeniziMeteorolojiDoğu AnadoluSu BaskınıDoğu Karadeniz


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