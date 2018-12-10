USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Sıcak Haber : Brexit oylaması ertelendi!..

Brexit oylaması ertelendi

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentodaki Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı.

Dünya / 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:43
Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Brexit anlaşmasının yarın yapılması beklenen parlamento oylamasının ertelendiği hatta iptal edildiği iddia edilmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin iki kabine üyesine dayandırdığı haberine göre Başbakan Theresa May anlaşmayı geri çektiğini belirtmişti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış koşullarını hükme bağlayan anlaşma olan Brexit yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ürünü.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında geçen ay üzerinde uzlaşmaya varılan anlaşmanın yarın İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyordu.

Oylama önce Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'ndan önemli bir karar çıkmıştı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti. Kararda, İngiltere hükümetinin, diğer üye ülkelere danışmadan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından vazgeçme hakkına sahip olduğu belirtmişti.

'İngiltere, AB'den ayrılma niyetini bildirme kararından tek taraflı olarak vazgeçebilir' denilmişti.

Kararın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in oylamayı erteleyebileceği haberi gelmişti.

İngiltere


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı