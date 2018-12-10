Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Brexit anlaşmasının yarın yapılması beklenen parlamento oylamasının ertelendiği hatta iptal edildiği iddia edilmişti.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin iki kabine üyesine dayandırdığı haberine göre Başbakan Theresa May anlaşmayı geri çektiğini belirtmişti.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış koşullarını hükme bağlayan anlaşma olan Brexit yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ürünü.



İngiltere ile Avrupa Birliği arasında geçen ay üzerinde uzlaşmaya varılan anlaşmanın yarın İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyordu.



Oylama önce Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'ndan önemli bir karar çıkmıştı



Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti. Kararda, İngiltere hükümetinin, diğer üye ülkelere danışmadan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından vazgeçme hakkına sahip olduğu belirtmişti.



'İngiltere, AB'den ayrılma niyetini bildirme kararından tek taraflı olarak vazgeçebilir' denilmişti.



Kararın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in oylamayı erteleyebileceği haberi gelmişti.