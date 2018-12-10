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BM Göç Paktı, 164 ülke tarafından imzalandı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan 164 ülke, içerisinde ABD’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin çekilmesine rağmen BM, Göç İçin Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

Dünya / 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05
BM Göç Paktı, 164 ülke tarafından imzalandı
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Başta Belçika olmak üzere birçok ülkede siyasi krizin kapılarını aralayan Göç Paktı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen zirvede 164 ülkenin imzası ile kabul edildi. Birleşmiş Milletler(BM) üyesi çok sayıda ülke, Fas'ın Marakeş kentinde “Küresel Göç İlkeleri Sözleşmesi”ni görüşmek amacıyla bugün bir araya geldi. 164 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda politikacılar, Göç İçin Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin küresel bir fikir olduğunu savunarak anlaşmayı imzaladı.

Açılış konuşması yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres güvenli, düzenli ve insancıl bir göç konusunda uluslararası bir anlaşma olan Göçmen Paktı üzerindeki yalanları ve efsaneleri ortadan kaldırmak amacıyla açıklamalarda bulundu. ABD dâhil en az 7 ülkenin göçmen akışları ve ulusal egemenlik kaygıları sebebiyle anlaşmadan çekildiğini söyleyen Antonio Guterres, sözleşmenin, acının ve kaosun önlenmesi için bir yol haritası çizmeyi amaçladığını belirtti.

BM'nin göçmen politikalarının üye devletlere dayatılmadığını ve paktın yasal olarak bağlayıcı olmadığının altını çizen BM Genel Sekreteri, “Sözleşmeye imza atmayacağını söyleyen ülkelerin de bir gün aramıza katılacağını ümit ediyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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