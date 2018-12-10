Araç sahiplerine müjdeli haber

Son yıllarda trafik sigortalarına gelen zamlar araç sahiplerini zor duruma düşürmüştü.



ZAM GELMEYECEK



2019 yılı yaklaşırken araç sahiplerinin en çok merak ettiği 'Trafik sigortalarına zam gelecek mi?' sorusu cevap buldu.



Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bakanlığın hamlesinin ardından sigortalara zam gelmeyeceğini yazdı.



BEKLENTİ FARKLIYDI



Noyan, sigortacıların beklentilerinin farklı olduğunu yazarken "Sene sonu yaklaştıkça, bir süredir sigortacıların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek duyurudaydı. Beklenti; bu yılın başında olduğu gibi 2019'un ocak ayında da enflasyon ayarlamasına gidilip, yüzde 1.5'luk artışların dışında fazladan zam yapılması yönündeydi. Ama beklenen olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılına ait azami primleri belirledi ve bunu da sigortacılara duyurdu. Buna göre; gelecek yılbaşında, 2018'in aralık dönemindeki fiyatlara sadece yüzde 1.5 oranında artış uygulanacak. Daha açık bir anlatımla, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'luk yasal artışında dışında başka bir zam yapılmadı, enflasyon ayarlaması da olmadı." ifadelerini kullandı.



















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Kaynak : Beyaz Gazete Özel