ABD'de neler oluyor?

ABD'nin tartışmalı başkanı Donald Trump'la ilgili dikkat çeken bir süreç yaşanıyor.



Habertürk yazarı Serdar Turgut yaşanan süreçle ilgili ayrıntıları yazarken, 2019 yılında Trump'ı zor günlerin beklediğini belirtti.



TRUMP'I ÇEVRELMEYE BAŞLADILAR



Donald Trump'ın yargılanması için çevresindeki insanlarla alakalı ceza davalarının başlatığını dikkat çeken Turgut, yaşanan süreci şöyle anlattı;



Başsavcı ilk önce başkanı etrafından ceza davalarıyla çevrelemeye başladı. Eski ulusal güvelik danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manofort hakkında davalar açıldı. Trump aleyhine konuşmaları durumunda haklarında istenilecek cezaların indirileceği söylendi onlara.



Görülüyor ki bir tek Mike Flynn bu şarta tam uymuş ve savcıya duymak istediklerini bir tek o tam anlatmış. Diğerleri ise konuşmuşlar ama tam değil. Çünkü onlara ceza verilmesi istendi, savcı Flynn için ceza talebinde bulunmadı.



Trump aleyhine söylenilenler savcı kararıyla şu anda gizli tutuluyor. Konuları bir tek özel savcılık ve davaya bakan hakim biliyor. Konular ortaya çıktığında eğer görevden alma şartlarına uyan konular varsa gelecek yıl çoğunluğun Demokratlara geçeceği Temsilciler Meclisi'nde impeachment kararı yine de çıkabilir ama çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de olduğu senatonun bunu onaylaması şu an mümkün gözükmüyor.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel