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15 araç birbirine girdi

Sultangazi’de yola dökülen akaryakıtın kayganlaştırdığı yolda yaklaşık 15 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.

3. Sayfa / 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:14
15 araç birbirine girdi
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Olay, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt Geçidinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir tankerden dökülen mazot yolun kayganlaşmasına sebep oldu. Kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kaza nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde yol kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.




Kayganlaşan yolda kaza yapan Cemil Karakaş isimli vatandaş, “Arkadaş dikkat etmedi arkadan vurdu. Yapacak bir şey yok artık. Geçmiş olsun. Bayağı bir kaza var burada büyük ihtimalle mazot falan dökülmüş. Arkadaş da dikkat etmeyince böyle bir hadise geldi başımıza” dedi.

Yakıt dökülen yolda 3 aracın karıştığı kazaya karışan Meliha Akbaş, “Aracı görmedim ama bayağı güçlü bir şekilde itti bizi. Arkadan gelen bizi itti. Biz de öndekine çarptık” diye konuştu.



Trafiğin yoğun olduğu yolda ilerleyen bir vatandaş, “Yol hep mazot buraya kadar. Araçlar kayıyor” şeklinde konuştu.

Yoldan geçen başka bir vatandaş ise, “Gelirken yolda hep yakıt var. Arabalar hep kayıyor. Herkesin dikkatli olmasını rica ediyorum. İleride tünele girmeden belli oluyor yakıt döküldüğü” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt dökülen yolda ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak : İHA
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