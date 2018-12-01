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'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan 'Varlık Barışı' uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

Ekonomi / 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:44
'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 'Varlık Barışı' uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler çerçevesinde, Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmişti.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç mayıs sonuna kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemeden faydalanabilecek.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, mayıs sonuna kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Beyan edilen söz konusu varlıklar bu tarihe kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, haziran ayı sonuna kadar ödenecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi de haziran sonuna kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyannameyle bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

Kaynak : AA

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