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Erdoğan Trump'la ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'l Kuzey Suriye sürecini değerlendirdiklerini açıkladı.

Siyaset / 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:00
Erdoğan Trump'la ne konuştu?
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Erdoğan görüşmede özellikle Münbiç konusunun konuşuldıuğunu söylerken "Özellikle Münbiç'i ele aldık kendilerine PYD'ye karşı yaklaşımımızı, Münbiç'i bu terör örgütlerinden nasıl temizleriz bunu konuştuk. Zira dışişleri bakanlarımız daha önce bit yol haritası belirlemişti. Fakat bu yol haritasının üzereinden ne yazıkki aylar geçti. Temmenim odur ki bu konudaki mutakabat canlılığını koruyor." diye konuştu. 

Erdoğan görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı;


Amerika ile Türkiye'nin strajetik bir ortak olduğu malumunuzdur. Ortak olarak Kuzey Suriye'de Münbiç ve Fırat Kalkanı gibi konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Hatta İdlib'i de değerlendirme imkanımız oldu. Ama as olan Münbiç konusu masadaydı. Özellikle Münbiç'i ele aldık kendilerine PYD'ye karşı yaklaşımımızı, Münbiç'i bu terör örgütlerinden nasıl temizleriz bunu konuştuk. Zira Dışişleri bakanlarımız daha önce bit yol haritası belirlemişti. Fakat bu yol haritasının üzereinden ne yazıkki aylar geçti. Temmenim odur ki bu konudaki mutakabat canlılığını koruyor. Bir diğer adım özellikle Halkbank konusudur. Halkbank konusunu da kendileriyle münazara ettik, görüştük. Bizde elimizdeki belegeleri kendilerine verdik. Bankamızın yetkilileri de şuanda Amerika bulunuyorlar. Bir diğer konu da tabii FETÖ'nün başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Bunu da kendileriyle konuştuk, ben umudumu yitirmek istemiyorum. Umutluyum temenni ederim ki bu yönde de gerkli adımları atarız.


Kaynak : İHA
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