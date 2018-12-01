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Erdoğan Trump'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sona erdi.

Siyaset / 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:00
Erdoğan Trump'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya geldi. İkili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili, 'Türk Akımı ile ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. İdlib'le ilgili olarak İstanbul'daki zirve çok büyük önem arz etti. Atmamız gereken çok daha farklı adımlar olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan gün içerisinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşmesi bekleniyor.




Kaynak : İHA

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