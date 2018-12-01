Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ikinci görüşmesinin ve İngiltere Başbakanı May'i kabul etmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Tüm dünyanın ilgiliyle izlediği toplantıda Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan 'Suudi yetkililer bize suçluları vermiyor. Kimdir bu yerel işbirlikçi, bunu bize nasıl açıklayacaksınız? Kaşıkçı'nın 7,5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının aslisahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.Çeşitli yerlerden gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev sahipliği yakan ülkeyiz.Sığınmacılar için kendi kaynaklarımızdan 33 milyar dolar harcadık. İşte böyle bir ülke olarak mültecileri toplama kampına hapsederek bir yere varılmayacağına inanıyoruz. Biz insanları mülteci kamplarına göndermedik. Onlara konteyner kentler kurduk.15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunup 251 insanımızın kanına giren FETÖ'cüler belgeye rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor.Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız.4 yıla yakın bir süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine acilen çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda dünyanın çok ama çok sessiz kaldığını görüyoruz.(Kaşıkçı cinayeti) Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıkıp gidiyor. Dışarıda kim var nişanlısı var. Cemal Kaşıkçı binayı terk ettiği zaman neden nişanlısının yanına gelmesin? Bütün bunlar hep kendilerinin tezatlarıdır. Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünün belgeleri var. Biz bunları dünyayla paylaştık. Türkiye olarak burada açık ve net bilgileri-belgeleri ABD başta olmak üzere kim istediyse verdik. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değildir. hatta biz suçun işlendiği yerin İstanbul olması nedeniyle bu suçluların bize verilmesini istedik. İçeride 22 kişinin şu anda tutuklu olduğunu ve bunların içerisinde idamla yargılanacakların olduğunu söylüyor. Ve Veliaht Prens ben savcımı size gönderebilir miyim dediğin de buyurun gönderin dedim. Ancak Suudi Arabistan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini benim başsavcımla paylaşmadı.Biz şu ana kadar Suudi Arabistan makamlarından cesedin akıbeti yerel işbirlikçiler ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanına da sorduk. Bu yerel işbirlikçiyle ilgili soruların cevabını alamadık.Bu vahşi cinayetin emrini vereninden uygulayana kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir. Cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumlarının tamamının yargılanmalarının Suudi Arabistan'ın da çıkarına olacağına inanıyoruz.(TRUMP İLE GÖRÜŞME) Amerika ile Türkiye ilişkilerinin bir strateji ortaklığa dayalı olduğu malumunuzdur. Dolayısıyla iki stratejik ortak olarak öncelikle şu anda Kuzey Suriye'de Fırat'ın Doğusu, Münbiç ve bu çevrede devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Hatta bu arada İdlib'i de değerlendirme fırsatımız oldu. Münbiç'i kendileriyle ele aldık.Bir diğer adım sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle Halkbank konusudur. Kendileriyle görüştük. Kendilerine bu bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri şu anda Amerika'da bulunuyorlar. Bir diğer konu da FETÖ terör örgütünün başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Ben umudumu yitirmek istemiyorum, umutluyum. FETÖ terör örgütüne yönelik olumlu adımları atarız.Şimdi sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını sayın Putin verdi. Temenni ederim ki tamamına yakını da vizeler konusunda alınır.Şu anda Rusya'da yaklaşık 5 milyon 700 bin turist onuncu ay sonu itibariyle Türkiye'ye gelmiş vaziyette.