Erdoğan Arjantin'de açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ikinci görüşmesinin ve İngiltere Başbakanı May'i kabul etmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



"Hayata geçirdiğimiz projeleri diğer liderlerle paylaştım."



"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz."



"Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz."



"Avrupa'nın enerji arzı güvenliğine de katkı yapıyoruz."



"Mülteciler toplama kamplarına mahkum edilemez."



"Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor."



"PKK'lı teröristlerin binlerce TIR silahla desteklendiğine her gün şahit oluyoruz."



"Yemen krizine acilen çözüm bulunması gerekiyor. Dünya Yemen ve Arakan konusunda sessiz kalıyor."



"Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik."



"Mülteci düşmanlığı körüklenerek sorunlar çözülemez."



"Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz."

Ayrıntılar birazdan...